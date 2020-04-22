Faiz kararı öncesinde dolar yukarı yönlü hareket ediyor

Küresel piyasalar, dün sert düşen petrol fiyatlarının oluşturduğu baskının etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.
Yukarı yönlü hareketine devam eden dolar/TL 6,9858 seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,58'de yer alıyor.
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların radarında olacak. Genel beklenti, temkinli faiz indiriminin devam etmesi yönünde.
Uzmanlar, bugün yurt içinde MB faiz kararının; yurt dışında ise İngiltere'de yıllık enflasyon rakamlarının, ABD'de ham petrol stokları verileri ile Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-6,98 bandının izleneceğini kaydetti.