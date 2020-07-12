Faiz indiriminin etkisiyle otomotiv pazarı Haziran’da yüzde 66 büyüdü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk yarısına ait verileri açıkladı. Türkiye otomotiv pazarı, yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydederek 261 bin 902 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı yine yüzde 30 arttı ve 203 bin 595 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak- Haziran döneminde toplam pazar yüzde 29, hafif ticari araç pazarı yüzde 43, ağır ticari araç pazarı yüzde 55, otomobil pazarı ise yüzde 23 oranında ortalamanın gerisinde kaldı. Aynı dönemde, otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 61 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 39,7 oldu.

Haziran ayında sürekli ötelenen talebin de etkisiyle iç pazar hareketlendi. Haziran ayında pazar, 2019 yılının Haziran ayına göre yüzde 66 artarak 72 bin 778 oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı yüzde 58 oranında artarak 57 bin 67 adete ulaştı.

OSD üyelerinin tamamı Mayıs ayında yeniden üretime başladı ve Haziran ayında üretimlerini kademeli olarak artırdı. Buna göre, Haziran ayında toplam üretim 103 bin 273 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv sektörü, Nisan ayını 11 bin 164 adet, Mayıs ayını ise toplamda 63 bin 145 adet üretimle kapatmıştı.

Üretim azaldı

Ocak-Haziran döneminde toplam üretim ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 532 bin 249 adete ulaştı.

Yılın ilk yarısında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 33 oranında azalarak 281 bin 634 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 44 oranında azaldı. Otomotiv sanayii, ilk altı ayda yüzde 14,4’lük pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korurken, Haziran ayında ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi.

İç pazar büyüdü

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet olan Türkiye otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 428 adet olarak gerçekleşmişti. Haziran ayında bu rakam 70 bin 813 oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılının ilk altı ayında yüzde 14,4’lük pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Haziran ayında toplam ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi.