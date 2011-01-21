-FAİZ İNDİRİMİ SÜRPRİZ LONDRA (A.A) - 21.01.2011 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Merkez Bankasının faiz oranını çeyrek puan indirmesini, "Türkiye sürpriz bir adım attı" yorumuyla değerlendirdi. Gazete, "Merkez Bankası'nın spekülatif sermaye girişini engellemek amacıyla faiz oranlarını kesmeye yönelik alışılmadık bir politika izlediğini" kaydederek, "Bu durum, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye'de aşırı ısınmaya yol açabileceği yolundaki kaygıları da artırdı" ifadesine yer verdi. Öte yandan bir çok iktisatçının, ''Türkiye'nin para politikasının giderek daha da öngörülemez bir hal aldığının ve bunun Merkez Bankası üzerinde, gelecek salı günü ilan edeceği çeyrek dönem enflasyon raporunda yaklaşımını çok daha kapsamlı şekilde açıklaması yolunda baskı yarattığı'' eleştirisinde bulunduğu bildirildi.