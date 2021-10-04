Faiz indirimi mevduata yansımadı

Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirim TL mevduat faizine birebir yansımadı. Politika faizi yüzde 18’e inse de bankalar yüzde 18’in üzerinde mevduat faizi uyguluyor öyle ki bankalar arası büyük montanlı mevduatlarda da geçiş hızlandı.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın Bankacılık kaynaklarından verdiği bilgiye göre PPK öncesi yüzde 18,90’a kadar verilen mevduat kredi faizi bazı kamu bankaları en fazla yüzde 17,90’da tutmak istiyor. Ancak bu teklife başka bir kamu bankasından yüzde 18,30 faiz verilebiliyor.

Özel ve yabancı bankalarda ise yüzde 18,35’e kadar çıkabiliyor faiz oranı. Geçen hafta birçok banka 32 gün ve üzeri mevduatta yüzde 18,25-18,74 arası fiyatlama yaptı. Hükümetin TL mevduata stopaj desteği ise 3 ay daha devam edecek. Bu yılın ilk 9 ayında TL mevduat stopaj desteğiyle hükümet 17 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçmişti.

Yüksek montanlı işlemlerde artıyor

TL mevduat faizlerinin ise beklenildiği gibi 1 puanlık bir indirime uğramadığı görülüyor. Bazı kamu bankaları 17,5-18 arasında TL mevduata faiz uygularken PPK öncesinde bu yüzde 18,5’a kadar geliyordu. PPK öncesi yüksek yüzde 18,9’a kadar çıkabiliyorlardı. PPK sonrası ise kaynak sıkıntısından dolayı bazı kamu bankaları TL mevduatta yüzde 18’i geçmek istemiyor. Ancak bazı kamu bankaları için durum böyle değil.

Özellikle yüksek montanlı mevduatı kendine çekebilmek için bazı kamu bankalarının yüzde 18,3’e kadar faiz verdiği dile getiriliyor. Aslında ‘kasayı kapatmak’ için Merkez Bankası’ndan yüzde 18’a borçlanan kamu bankalarının TL mevduata yüzde 18’in üzerinde faiz vermesi çok da işlerine yarar görünmüyor.

Özel ve yabancı bankalar ise kamu bankalarından biraz daha rahat TL mevduat faizi konusunda. Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre yüzde 18,35’e kadar çıkabiliyor faiz oranları. Geçen yıl boyunca uzun vadeli kredilere tek haneli faizlerle kullandıran kamu bankalarının net faiz marjı eksideydi.

Bu dönemde ise politika faizi gerilediği ve tek haneli faizlerle veriler krediler de yaşlanmaya başladığı için kamu bankaları da toparlanmaya başladılar. Bankacılık kaynakları önümüzdeki dönemde özellikle ticari kredilerin artışı için bir baskının muhtemel olduğunu vurgulayarak bu nedenle Merkez Bankası’nın politik faizindeki indirimlerin TL mevduat faizine birebir yansımayacağına dikkat çekiyor.