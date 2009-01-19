Faiz indirimi can simidi oldu

'Krizin Kahini' olarak bilinen Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini, krizin dibinin henüz görülmediğini, Türkiye'nin ise faiz indirimleriyle olumsuz etkileri aza indirgediğini söyledi.



'Krizin Kahini' olarak bilinen Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini küresel mali krizle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bir televizyon prpgramının canlı yayın konuğu olan Roubini, krizin dibinin henüz görülmediğini, Türkiye'nin ise faiz indirimleriyle şanlı bir konumda olduğunu söyledi.



Roubini şunları söyledi:



"Bu, maliyeti oldukça yüksek bir kriz oldu. Türkiye burada biraz şanslı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri krizde can simidi oluyor. Bu, enflasyonist baskıları da azaltıyor. Bu, ekonomiyi canlandırmak için iyi bir seçim. TL'nin değer kaybetmemesi için de çalışmalar olacaktır. Ekonomik yavaşlama resesyona doğru gidiyor."



'2010'da ise zayıf büyüme görülme olasılığı yüksek'



Nouriel Roubini şöyle konuştu:



"ABD, gelişmiş ülkeler ve gelişmeket olan ekonomilerde 2009'un sonuna kadar negatif büyüme görülebilir. 2010'da ise zayıf büyüme görülme olasılığı yüksek. Şu anda dünya ekonomisinin 3'te 2'si resesyonda.Çin, Hindistan, Rusya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de yavaşlama var. Yıllar sonra ilk kez senkronize bir yavaşlama görülüyor. "



'Baracak Obama ve ekibi ekonomiyi iyi biliyor'



Roubini, ABD'de yarın başkanlık koltuğuna oturacak olan Baracak Obama ve ekibinin ekonomiyi iyi bildiğini, mevcut durumu düzeltmek içinse ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek," Agresif bir politika güdecekler.Resesyon treni gardan ayrıldı. Tüm müdahalelerin sonucu 2010'dan sonra görülür" dedi.



'Hızlı büyüme zor'



ABD'deki olası bir iyileşmenin tüm dünya ekonomileri üzerinde olumlu etki yaratacağını söyleyen Roubini," Temek göstergeler ABD'de hızlı büyüme olmayacağı yönünde. Biraz beklemek lazım. Yeni canlandırma paketleri gerekiyor. Sadece ABD'nin değil, diğer ülkelerin de canlandırma paketlerini yürürlüğe koyması gerekiyor" şeklinde konuştu.



'Denetimin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor'



Küresel mali kriz için "Çetin bir krizdi" diye Nouriel Roubini şöyle devam etti:

"Bu çetin bir krizdi. Yeni bir sistemin ortaya konması gerekiyor. Hisse senedi balonlarının ekonomilere kötü yansıması artık olmamalı. Dünya yeni bir krizi kaldırmaz Bunun için denetim ve gözetim mekanizmalarını yeniden gözden geçirmek gerekiyor."



'Borsalar yüzde 20 düşebilir'



ABD'de bankaların şu anda 3,8 trilyon dolar kredi kaybının olduğunun altını çizen 'Krizin Kahini'," Bankaların batmasına izin verilmemesi burada çok önemli. Yeni paketlerin gündeme gelmesi olası.Özel sektöre destek devam etmeli. Resesyondan sonra kamu tahvillerinden büyük kazançlar elde edilebilir. Riskli aktiflerden uzak durmak lazım. Borsalar yüzde 20 oranında daha düşebilir. Emlağın iyi bir seçim olup olmaması ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterir" dedi.



Euro bölgesine de değinen Roubini," Burada önemli olan ülkelerin birlikte hareket etmeleri. ABD ve Avrupa ekonomileri karşılaştırılmamalı. ECB ve FED'in hareketleri farklı. Farklı unsurlar var." dedi.



'İnsanların üstünde büyük yük var'



Özellikle ABD'de insanların üzerinde büyük bir yük olduğunu ifade eden Roubini sözlerini şöyle sürdürdü:



"Krizin tüketici üzerindeki psikolojik yansımaları çok önemli ancak bu sadece psikolojik açıdan değerlendirilmemeli. Özellikle ABD'deki insanların üzerinden büyük bir yük var. Evlerinin fiyatları gün geçtikçe düşüyor. Evini kaybedenler var. Burada psikolojik düzelme olması için politika karar mekanizmalarının 'biz işin başındayız' mesajı vermesi gerekiyor.İyikleşme sinyali ne olur.. tüketicilerin davranışları belirleyici unsuer olacak. İstihdam kayığları çok önemli. ev almayacaklar, araba almayacaklar.. kısır bir döngü olabilir. Tükletici bilançosunun düzeltilmesi lazımç. Her şetr biraz zaman alacak."



'İyileşme sinyali tüketici davranışı'



Küresel mali krizde iyileşme sinyallerinin ancak tüketici davranışlarıyla algılanabileceğini söyleyen Nouriel Roubini," Tüketici yeniden ev, araba, dayanıklı tüketim malları alıyorsa bu iyileşme sinyalidir. Bunun yeniden olması için biraz beklemek lazım" dedi.

