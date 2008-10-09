Faiz indirim silahı kurusıkı çıktı

Dün 28.911 puan ile 38 ayın dibine inen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), faiz indirimlerinin ardından 31.000 puanın üzerini test etti. Faiz moralinin kısa sürdüğü İMKB tekrar 30.000'nin altına geriledikten sonra ABD borsalarının yükselişle açılmasının etkisiyle günü 789 puanlık kayıpla 30.772 seviyesinden tamamladı. Dün açılışın ardından bankalararası piyasada 1.43 YTL'yi zorlayan dolar ise faiz indirimlerinin ardından 1.3875 YTL'ye kadar indikten sonra, tekrar 1.42 YTL'nin üzerine çıktı. Bono piyasasında ise açılışın ardından yüzde 21,38'e yükselen faizler ise yüzde 20,37'ye kadar geriledikten sonra kapanışı yüzde 21,35'den yaptı.Günün ilk saatlerinde Avrupa ve Asya borsalarındaki yüzde 4'lere yakın kayıplar nedeniyle 28.911 puan ile 38 ayın dibine inin İMKB-100 Endeksi, Türkiye saati ile 14'te gelen faiz indirimleri ile 31.181 seviyesine kadar yükseldi. Faiz indirimlerinin de etkisiz kalacağı kaygıları endeksi tekrar 29.852 puana kadar çekti. Gün boyunca 2.548 puanlık geniş bantta hareket eden endeks, kapanışı 30.772 seviyesinden yaparken, hisse senetlerinin kayıbı yüzde 2,5'le sınırlı kaldı. Piyasa değeri 146 milyar milyar dolara gerileyen İMKB'deki işlem hacmi ise 2.5 milyar YTL oldu. Bankacılık sektör endeksinin yüzde 1,2 değer kaybettiği borsada, bankalar arasında en büyük kayıp yüzde 15 ile Tekstilbank'da ve yüzde 12,7 ile Denizbank'ta yaşandı. İbrahima Yattara'yı en yüksek bonservis bedelinden satacağı söylentilerinin tersine çıkması ise Trabzonspor hisselerinde yüzde 14,4 oranında değer kaybına neden oldu.Global piyasalarda yaşanan kaos doların da ateşleyicisi oldu. Sabah saatlerinde 1.4270 YTL ile önceki günkü seviyesinin 5 kuruş üzerine fırlayan dolar 19 ayın zirvesine çıktı. Faiz indirimlerinin ardından 1.3875 YTL'ye kadar gerileyen dolar, yeniden 1.4205 YTL'nin üzerine çıktıktan sonra 1.40 YTL civarından kapandı. Bono piyasasında açılışın ardından yüzde 21,53'e kaodar yükselen gösterge kağıt konumundaki 23 Haziran 2010 vadeli tahvil yüzde 20,37'ye kadar geriledi. Faiz günü yüzde 21,35'ten kapattı.ABD, Avrupa, Kanada, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Çin merkez bankalarının yaptığı faiz indirimlerinin global borsalara pansuman yaptığına dikkat çeken uzmanlar, buna karşın piyasalardaki rahatlamanın geçici olmasını bekliyor. Faiz indirim kararlarının dolar üzerinde daha çok etkili olmasını bekleyen uzmanlar, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki YTL cinsi varlıkları satıp karşılığında dolar talep ettiklerini bunun da kuru yukarı çektiğini söyledi. Uzmanlara göre yatırımcıların aklında "en iyi yatırım aracı" düşüncesi oldukça dolar değer kazanmaya devam edecek.Orion Investment Araştırma Bölümü Yöneticisi Muhittin Küley, daha önceki dönemler de faiz indirimlerinin piyasalar üzerinde etkisinin geçici olduğunu söyledi. Uluslararası piyasalarda daralma ve güven eksikliği sorunlarının olduğunu belirten Küley, faiz indirimlerinin bu sorunları ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini ifade etti. Piyasalarda likidite sorununun devam ettiğine dikkat çeken Küley, "Faiz indirimleri piyasalardaki güveni yerine koymak için yeterli değil. Buna karşın piyasalardaki toz-dumanı yatıştırır. Kısa vadede bakıldığında hisse senetlerinde tepkiyi beraberinde getirecek yeni bir şey yok. Her şeyden önce artık işlerin gerçekten toparlandığına, düzeldiğine yönelik sinyaller gelmesi gerekiyor" diye konuştu.