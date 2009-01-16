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Ekonomi

Faiz indi, borsa yükseldi

Merkez Bankası'nın en radikal faiz indirimi kararının ardından İMKB yüzde 3 yükseldi. Dolar kuru 1.60 seviyesinde.

16 Ocak 2009 02:00

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6170 TL, euro 2,1350 TL'den güne başladı. Tokyo Borsası haftayı yükselişle tamamladı

Kapalıçarşı'da 1,6100 TL'den alınan dolar 1,6170 TL'den satılıyor. 2,1250 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1350 TL olarak belirlendi.

Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6160 TL, euronun satış fiyatı ise 2,1200 TL olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada satiştaki dolar kotasyonları en düşük 1,6130 TL, en yüksek 1,6170 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,6010 TL, en yüksek 1,6080 TL, satışta en düşük 1,6130 TL, en yüksek 1,6170 TL seviyesinde işlem görüyor.

Hisse senetleri değer kazandı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında yükseldi.
Endeks, seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 647,38 puan artarak 25.719,68 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 2,58 değer kazandı. İlk bölümde işlem hacmi ise 431,2 milyon TL olarak gerçekleşti.


Tokyo Borsası haftayı yükselişle tamamladı

Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi 206,84 puan (yüzde 2,58) artarak,8.230,15 puan oldu.
Hong Kong borsası yüzde 0,4, Şanghay borsası yüzde 2,3 artarken, Güney Kore, Singapur, Avustralya, Tayvan ve Hindistan'da da borsalar değer kazandı.

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