Faiz ilk kez tek haneye indi

Merkez Bankası, kısa vadeli faiz oranlarını 0,75 puan düşürdü.



Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Para Politikası Kurulu, Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarında uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının indirilmesine karar verdi.



Buna göre, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 10,50’den yüzde 9,75’e, borç verme faiz oranı ise yüzde 13'ten yüzde 12,25’e indirildi.



Geç likidite penceresi uygulamasında Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 6,5’ten yüzde 5,75’e, borç verme faiz oranı ise yüzde 16’dan yüzde 15,25’e çekildi. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 12’den yüzde 11,25’e düşürüldü.



‘Küresel ekonomide somut bir iyileşme yok’



Açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın yılın ilk çeyreğinde sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Uluslararası kredi piyasalarındaki sorunlar devam etmekte, küresel ekonomiye ilişkin göstergelerde henüz somut bir iyileşme gözlenmemektedir. Bu çerçevede iktisadi faaliyetteki toparlanmanın zaman alacağı ve enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülmektedir. Ayrıca, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki birikimli düşüşlerin de katkısıyla kısa vadede enflasyondaki düşüşün hızlanacağı tahmin edilmektedir. Kurul, bu değerlendirmeler doğrultusunda ve son dönemde risk algılamasını azaltan gelişmeleri de göz önüne alarak kısa vadeli faizlerin 75 baz puan indirilmesine karar vermiştir."



Kurulun, politika faizlerindeki indirimlerin 2009 yılı sonunda enflasyonun hedefin belirgin olarak altında gerçekleşme olasılığını azalttığını düşündüğü belirtilen açıklamada, buna rağmen, finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin halen yüksek seviyede seyretmesinin, aşağı yönlü risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığına işaret ettiği bildirildi.



Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Kurul, bundan sonraki faiz indiriminin ölçülü olabileceği ve şartlara bağlı olarak para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzunca bir süre korumasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur" denildi.



Açıklamada, enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul;un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceğinin önemle vurgulandığı ifade edildi.



Öte yandan toplantıya Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile diğer kurul üyeleri Erdem Başçı, Burhan Göklemez, M. İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu katıldı.



Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacak.

