Faiz en düşük düzeyine geriledi

IMF anlaşması ve Merkez Bankası'ndan indirim beklentisiyle dün gösterge faiz yüzde 13.21'le tarihin en düşük düzeyine indi. Borsa yüzde 4.8 yükseldi.



Global piyasalardaki kayıplara karşın gösterge tahvilde bileşik faiz spot kapanış itibarıyla yüzde 13.21 ile tarihinin en düşük seviyesine gerilerken bankacılar IMF ile kısa sürede anlaşma ve Merkez Bankası'nın devam eden faiz indirim sürecinin yaşanan düşüşte etkili olduğunu belirttiler.



İMKB verilerine göre gösterge tahvilde spot kapanışlar itibarıyla en düşük faiz en son 2 Mayıs 2006'da yüzde 13.24 ortalama bileşik seviyesiyle gerçekleşmişti. Yeni gösterge tahvil olan 2 Şubat 2011 vadeli senedin ihalesi dün gerçekleşmiş ve ihalede bileşik faiz yüzde 13.35 seviyesinde gerçekleşmişti.



Abank Bono Masası işlemcisi Namık Kemal Martı, global piyasalardaki olumsuz havaya karşın IMF ile kısa sürede anlaşma beklentilerinin ve Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimlerinin ikincil piyasada faizlerin aşağı çeken en önemli iki neden olduğunu belirtti.



Martı, "Global piyasalar güne olumsuz başladı ancak ABD vadeli işlemleri daha sonra kayıplarını bir miktar azaltmasıyla birlikte iç piyasa artıya döndü. Piyasalar IMF ile kısa sürede bir anlaşma olacağını tamamen inanmış durumda. Bugün açıklanan sanayi üretim verileri de TCMB faiz indirimini desteklemesi açısından önemliydi ve faizlerde aşağı yönlü harekete destek oldu. Yeni göstergenin hacim olarak nispeten az olması düşüşte bir başka neden. Bunların hepsi önemli ancak IMF beklentisi ve TCMB indirimleri bunların arasından en önemlileri" dedi.



Tahvil/bono piyasalarında eski gösterge tahvil olan 3 Kasım 2010 vadeli kıymetin ortalama bileşik faizi, dün spot kapanışta yüzde 13.41, valörlüde yüzde 13.43 olurken, yeni gösterge olan 2 Şubat 2011 vadeli tahvilde bugün tezgahüstü piyasada ilk işlemlerde bileşik faiz yüzde 13.33 seviyesindeydi. Yeni gösterge tahvilde spot kapanış yüzde kapanış yüzde 13.21 bileşik seviyesinde gerçekleşirken valörlü işlemlerde bileşik faiz yüzde 13.09 oldu.



Borsa yüzde 4.8 yükseldi



Gösterge faizin tarihin en düşük seviyelerine gerilemesi ve yurtdışındaki toparlanmanın etkisiyle İMKB Ulusal 100 Endeksi yüzde 4.84 primle 27 bin 653 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi düne göre yüzde 57.02 artışla 1.9 milyar lira oldu.



Gedik Yatırım araştırma sorumlusu Yunus Kaya, "Yabancı sermaye girişinin gerek borsada gerek tahvilde arttığı görünüyor; yarın için olumlu seyrin devam edeceği beklenebilir. Faizdeki hızlı düşüş, endekste alımları, özellikle bankacılık sektörünün ilk iki ayda yüksek kâr artışı haberi ise banka hisselerine alım getirdi" dedi.

