Faiz düştü, konut satışları arttı

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesinin ardından bankaların da faiz indirime gitmesi inşaat sektöründe hareketliliğe yol açtı. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, darbe girişiminin ardından yavaşlayan konut satışları faizlerin yüzde 1'in altına inmesi bu yılın rekorla kapatılacağının sinyalini veriyor. Sektör temsilcileri, yıl sonunda 2015'in rekorunu kıracaklarını belirtiyor.

"Yüzde 50'ye yakın artış yaşandı"

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 oranında artarak 108 bin 918 oldu. Asıl büyük artış ise ipotekli (kredili) satışlarda yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 oranında artarak 42 bin 83'e çıktı. Aylık bazda ipotekli konut satışları yüzde 15.4 arttı. Toplam konut satışı da 9 ayda 936 bine ulaştı.



'BU YIL 1.5 MİLYONU ZORLAYACAĞIZ'



Bankaların konut kredi faizlerini yüzde 1.20'lerden 0.95'lere çekmesi ve kendi düzenledikleri kampanyaların satışların artmasında etkili olduğunu belirten sektör temsilcileri "Biz elimizi taşın altına koyarak 40 puanlık indirim yaptık. Bankalarda faizlerini düşürürse, konut satışlarına pozitif yansır. Geçen yıl 1.3 milyon olan konut satışımızı bu yıl rekor kırarak 1.5 milyona çıkarırız" dedi.

"Tarihi kampanyanın büyük etkisi var"

GYODER Başkanı Aziz Torun, Emlak Konut GYO ile başlattıkları tarihi kampanya sayesinde satış rekoru kırıldığını söyledi. Torun, "Bankaların faiz indiriminden çok kampanyamızla bu rakamlara ulaştık. Ayrıca yıllık yüzde 10'un altındaki faizin tüketici için ne kadar davetkâr olduğu ortaya çıktı" dedi.

"Tüketicide güven algısı yükseliyor"

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, eylül ayında ortaya çıkan tablonun konut alıcısında güven algısının yükseldiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Durbakayım, "Emlak Konut'un cazip kampanyası tüketicide ciddi bir karşılık buldu. Çünkü bu adımla tüketicinin ertelediği talebin harekete geçirilmesi için uygun zemin yaratıldı" diye konuştu.

"Faiz 120 ayda 0.80'e inmeli"

Sektörün dinamiklerinin çok sağlam olduğunu vurgulayan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Rakamlar tüketici talebinin ne kadar canlı olduğunun kanıtı. Bu durum alıcınınkredi faizlerine ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Faizlerin 120 ayda 0.80'e çekilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Konutbank kalıcı model olur"

Ağustos'ta başlayan faiz indirimiyle tüketicinin ev alımını hızlandırdığını belirten Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, bankaların şartlarına göre faiz indirmesinden ziyade kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Akbalık, "Konutun önündeki en büyük engel yüksek faiz. Bu sorunun aşılması için Konutbank kurularak kalıcı bir model oluşturulmalı" dedi.

"Bu yıl satış rekoru kırarız"

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu artışın konut kredisi faiz oranlarının düşmesine bağlı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Faizlerin inmesinde Cumhurbaşkanı'nın söylemleri etkili oldu. Bu eğilim devam ederse yılsonunda 1.5 milyon adetlik konut satış rakamına ulaşırız" diye konuştu.