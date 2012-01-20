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Ekonomi

Faiz dışı denge 2011'de 17 milyar lira fazla verdi ANKARA (A.A)

20 Ocak 2012 20:54

-Faiz dışı denge 2011'de 17 milyar lira fazla verdi ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 2011 yılında program tanımlı faiz dışı denge yaklaşık 17 milyar lira fazla verdi.  Hazine, Aralık 2011 dönemine ilişkin Program Tanımlı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.  Buna göre, 2011 sonu itibariyle program tanımlı merkezi yönetim bütçe gelirleri 287 milyar 958 milyon lira olarak gerçekleşirken, program tanımlı merkezi yönetim faiz dışı harcamaları 271 milyar 31 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde özelleştirme gelirleri 2 milyar 99 milyon, faiz gelirleri ise 2 milyar 978 milyon oldu.  Böylece, 2011 sonunda program tanımlı faiz dışı denge 16 milyar 926 milyon lira fazla verdi.

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