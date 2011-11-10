-Faiz beklentisi yükseldi ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) beklenti anketine göre, aylık dönemde faiz oranında artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 16'dan yüzde 32'ye yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Araştırma Dairesi'nin hazırladığı Sermaye Piyasası Beklenti Anketi ekim ayı sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 51'i ABD dolarına ilişkin olarak önümüzdeki ay değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 33, düşüş bekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile paralellik gösterirken, altı aylık ve yıllık dönemler için katılımcılar arasındaki hakim görüş ABD dolarında değişim yaşanmayacağı oldu. Avroya ilişkin katılımcıların yüzde 56'sı aylık, yüzde 42'si altı aylık, yüzde 36'sı ise yıllık dönemde değişim beklemediği yönünde görüş bildirdi, aynı dönemler için artış beklentisine sahip katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 24, yüzde 29 ve yüzde 31 olarak gerçekleşti. Aylık beklentilerde gösterge bono faiz oranında değişim beklemeyen katılımcıların oranı yüzde 63 olurken, altı aylık ve yıllık dönemlerde aynı yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 43 oldu. Sonuçlar, bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık dönemde faiz oranında artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 16'dan yüzde 32'ye yükseldi. Bir önceki dönem anket sonuçlan ile benzer bir şekilde katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 69) önümüzdeki ay halka açılacak şirket sayısında değişim beklemediği yönünde görüş bildirirken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 68'e çıktı.