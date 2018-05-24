Faiz artışından sonra dolar güne nasıl başladı?

Gecelik faiz oranları değiştirilmedi. Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu. Merkez Bankası'ndan gelen faiz artırımı hamlesi sonrasında kur, yüzde 5'i aşan günlük kazancının tamamını geri verirken 4.5451 seviyesine kadar geriledi. Dolar kuru sabah saat 08.00 itibariyle 4.57 Türk Lirası seviyelerinde bulunuyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den yapılan açıklamada kararın gerekçeleri şöyle belirtildi:

"Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir"

Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Karar öncesnde kur, çarşamba günkü erken işlemlerde sert yükselişini sürdürerek 4.9253 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü; Türk Lirası'nın dolar karşısındaki yıllık kaybı yüzde 20'yi aştı.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kayıplarında yurt dışı tarafta ABD tahvil faizlerindeki yükselişin doları desteklemesiyle birlikte ABD parasının önemli piyasa paraları karşısında değer kazanması etkili oldu. Güçlenen ABD parası, gelişen piyasa paralarını baskılıyor.

Bloomberg tarafından takip edilen dört para birimi hariç 24 gelişen piyasa parasının tamamı yıl başından bu yana dolar karşısında değer kaybetti. Çarşamba günü TSİ 07:22 itibariyle Arjantin Pesosu yüzde 23.93 ile bu yıl dolar karşısında en fazla gerileyen piyasa parası olurken, Türk Lirası yüzde 17.00 ile ikinci sırada bulunuyor.

Yurt içi tarafta ise erken seçim öncesi siyasi belirsizlik ve Merkez Bankası'na yönelik faiz artırımı beklentileri etkili olmuştu. Merkez Bankası'ndan gelen faiz artırımı hamlesi sonrasında kur, yüzde 5'i aşan günlük kazancının tamamını geri verirken 4.5451 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL kuru, Çarşamba günü erken saatlerde 4.57'li seviyelerden alıcı buluyor.