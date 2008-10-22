Faiz artırımında Macaristan örnek alınabilir

Faiz oranını yükselten Macaristan IMF ile görüşüyor

Macaristan Merkez Bankası'nın, para birimi "forint"i istikrara kavuşturmak amacıyla faiz oranını artırmasının, bölgedeki diğer ülkelerin de Macaristan örneğini izleme olasılığını artırdığı bildirildi.İngiliz danışmanlık şirketi Capital Economics'in yükselen Avrupa ekonomileri uzmanı Neil Shearing, Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 8,5'den yüzde 11,5'e yükseltmesinin, bu ay başından bu yana Euro karşısında yüzde 16 değer kaybeden para birimini koruması anlamına geldiğini söyledi.Merkez Bankası'nın kararının, ülke ekonomisinin 2009 yılında durgunluğa gireceği yönündeki işaretlerin sonuncusu olabileceğini belirten Shearing, Macaristan'ın bu zor durumda yalnız kalamayacağı uyarısında da bulundu."Türkiye faiz oranlarını yakında artırabilir" diyen Shearing, "Polonya ile Romanya'daki karar alıcıların da döviz piyasalarındaki gelişmeleri izleyeceğini" belirtti.