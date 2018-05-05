Faiz 10 yılın zirvesinde

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve ekonomideki kötü gidişat, piyasa faizlerini de yukarı taşıyor. 2 yıllık gösterge tahvil faizi, 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarak dün (4 Mayıs 2018) yüzde 15.43’ü gördü. 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 13.84’e ulaştı.

Geçen hafta faizi 75 baz puan artıran Merkez Bankası’nın (TCMB) 7 Haziran’daki Para Politikası Toplantısı’nda (PPK) tekrar faiz artışına gideceğine dönük piyasa beklentileri de artıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, sıcak paraya bağımlı olan Türkiye ekonomisinin, yüksek faiz olmadan dışarıdan finansman sağlayamayacağı belirtiliyor.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, TCMB’nin 75 puanlık faiz artışı hamlesinin hem bankanın güvenilirliği hem de lira açısından yeterli olmadığını öne sürdü. Banka, temmuzda 50 baz puanlık faiz artışı yönündeki beklentisini, haziranda 100 baz puanlık faiz artışı şeklinde güncelledi