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Spor

Faith keşke konuşmasaydı

Şenol Güneş, transferi gerçekleşmeyen Tekke’ye, “Biz Trabzonspor’un transferine karışan, başka işlere elini atan bir oyuncu almayız” dedi.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - Teknik direktör Şenol Güneş, transferi gerçekleşmeyen Tekke’ye, “Biz Trabzonspor’un transferine karışan, başka işlere elini atan bir oyuncu almayız” diye cevap verdi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında Fatih Tekke’nin yaptığı açıklamaları doğru bulmadığını söyledi. Transferinin olmamasından bordo mavili kulübü sorumlu tutan Fatih’i eleştiren Güneş, “Biz Trabzonspor’un transferine karışan, başka işlere elini atan bir oyuncu almayız” dedi.


Zehir zemberek açıklamalar yapan deneyimli teknik adam, şunları söyledi: “Biz Fatih’i taraftar sussun diye almıyoruz. Takıma lider ve katkı yapacak bir oyuncu transfer etmek istiyorduk. Gerekirse susmasıyla da katkı yapacak bir oyuncu istiyorduk. Ama bugünkü görüntüde Trabzonspor’a zarar verecekse, böyle bir oyuncuyu almam. Bu camianın ve kulübün ne kadar önemli olduğunu Fatih de bilecek. Hepimiz de bileceğiz.”

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