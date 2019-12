-FAIR PLAY RUHU OKULLARDA BAŞLAYACAK ÇANAKKALE (A.A) - 08.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, işbirliği yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile il okul sporları organizasyonu tertip komiteleri aracılığıyla, öğrencilerin oynadığı okul maçları için bu yıl ilk kez yeni bir uygulamaya gidip, ''Fair Play'' ruhunun okullarda başlaması için adım attı. Futbol maçlarında, seyirciler ya da futbolcular arasında yaşanan olayların ardından, harekete geçen yetkililer, ''Okul Futbol Etik Tüzüğü''nü hazırladı. Bu kapsamda, okullar arası futbol maçları öncesinde ilgili okul müdürleri ile takım antrenörlerinin imza atacağı tüzükte, çocukların spora yönlendirilmesi, katılımcılığının sağlanması, çocukları koruma programı, oyundan zevk alma, yenilgiyi saygıyla karşılama gibi konularda bilgi ve öneriler yer alıyor. Tüzükte, yeni uygulamanın amacının, futbolun temelinde yatan değerleri ayakta tutmak, çocukları uygunsuz ya da haksız muamelelere karşı korumak ve onlara futbol oynayacakları eğlenceli ve güvenli bir çevre yaratmak olduğu ifade edildi. Sporun, ahlaki değerlerle yakından ilişkili olduğunun anlatıldığı tüzükte, bu değerlerin sporu özel bir eğitim aracı yaptığı, sporun kişisel ve fiziksel gelişim, sosyal uyum ve insani gelişim için eşsiz bir fırsat olduğu bilgisine yer verildi. Oyunun ruhuna yakışır bir biçimde oynamanın, her zaman rekabetten önce gelmesi gereken tüm insani değerlere saygı duymak anlamına geldiğinin anlatıldığı tüzükte, futbol etkinliklerinde çocukların katılımcılığının sağlanmasının, fırsat yaratmanın, çocukları korumanın, oyundan zevk almanın, fair-play (centilmenlik) ve saygının önemli olduğu işaret edildi. Fırsat yaratmanın, ilköğretimde okuyan her öğrenciye köy, ilçe, il ya da ulusal futbol etkinliklerinde yer alma fırsatı sunmak, her oyuncuya seviye farkı gözetmeksizin kendini kanıtlama şansı vermek olduğu dile getirildi. ''Çocukları korumak herkesin sorumluluğudur'' denilen tüzükte, ''İdareciler, yöneticiler, çalıştırıcılar, ebeveynler çocukları koruma adına mutlak çaba göstermeli, dikkatli davranmalıdır'' ifadesine yer verildi. Tüzükte, sportmenliğe aykırı olan davranışlara göz yummanın, oyuncuya hakaret etmenin, tokat atmanın, oyuncuyu dışlamanın, mağlubiyetin nedenini sporcuya yüklemenin, sürekli küfür etmenin ve sürekli konuşarak takımı yönetmenin zararlı olduğu ifade edildi. Hakeme sürekli itirazda bulunmanın, hakeme saldırmanın çocuklar üzerinde olumsuz davranışlar oluşturabileceği uyarısında bulunulan Tüzükte şunlar kaydedildi: ''Takımınızla gelen seyirci ve görevlilerin saha dışından oyuna müdahale etmelerine göz yummak, engel olmamak, seyirci kalmak, Çocukları Koruma Programı'nın ihlali anlamına gelir. Organizasyonun ruhuna ve kurallarına aykırı herhangi bir tutum sergilemek, çocuklara sürekli bağırmak, hakaret etmek, velilerin ve okul idarecilerinin hakeme ve takıma müdahalesine göz yummak, tertip komitesi tarafından çocukları koruma programının ihlali sayılır.''