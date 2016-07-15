Failin radikal olmadığı ileri sürüldü



Fransa Milli Günü'nde Nice kentindeki kutlamalar sırasında kalabalığın arasına girerek en az 80 kişinin ölümüne yol açan kamyonu kullanan kişinin siyasi açıdan radikal olmadığı ileri sürüldü. Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin polis yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, saldırının failinin radikal olmadığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Ayrıca haberde, kamyonda bir Fransız-Tunus kimliği bulunduğu kaydedildi. İlgili makamlar olay sırasında polis tarafından vurularak öldürülen failin kimliğini tespit için çalışmalarını sürdürüyor.

Kamyonda silah bulundu iddiası

Fransız haber ajansı AFP ise saldırıyla ilişkin soruşturmayı yürüten yetkililere dayandırdığı haberinde, kamyonda patlamaya hazır el bombası ile patlayıcı madde bulunduğunu duyurdu. Failin öldürülmeden önce elindeki silahla defalarca ateş ettiği de belirtiliyor.

Perşembe akşamı Fransa Milli Günü dolayısıyla Nice kentinde düzenlenen kutlamalar sırasında, şehrin merkezinde toplanan kalabalığın arasına giren ve insanları ezen bir kamyon şimdiye kadar en az 84 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede olağanüstü hal uygulamasının uzatılacağını duyurdu.