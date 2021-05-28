Faili meçhullerle anılan isim: Korkut Eken

Hülya Schenk

Kara Harp Okulu'ndan 1965'te mezun olan, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kontr-terör ve kontr-gerilla kurslarına katıldığı söylenen, 1974'te Kıbrıs Harekâtı'nda paraşüt birliklerine görev alan, daha sonra Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çeşitli kritik pozisyonlarda çalışan Korkut Eken, Türkiye gündemine 1996'da devlet-mafya-siyaset üçgenindeki ilişkileri açığa çıkaran Susurluk skandalıyla birlikte girdi.

MİT'te Kontr-Terör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür'le birlikte çalışan Eken, Eymür'ün 1988'de Birinci MİT Raporu üzerine teşkilattan emekli olması üzerine, kendisi de MİT'ten ayrılmıştı. Daha sonra Antalya'da Eken ile ortak buz fabrikası kuran Eymür, faili meçhul cinayetler soruşturmasında Eken'in adını şöyle andı:

"Çakıcı'yı benim tanımam 1988 yılından öncedir. Kendisini bizzat İstanbul Bölge tavsiye etmiştir. Aslında yapı itibarıyla korkak bir insandır, ürkektir, bu ürkekliği ve korkaklığından dolayı da birçok sıkıntı yaşamıştır. Bu bize geldikten sonra kendisini yurt dışında kullanmak amacıyla onu ve ekibini çalıştırmaya karar verdik. Bu kapsamda Korkut Eken kendilerini eğitti. Tabii bu arada Eken, Çakıcı ve ekibini eğitirken Çakıcı'nın etkisinde kaldı, biraz mafyavari hareketlere ve babalığa özendi. O dönemlerde bana gittiği yerlerde hesap ödemediği, biraz kabadayıvari davrandığı şeklinde kulağıma haberler geldi. Benim duymamdan Eken rahatsız oluyordu."

Emniyet'te Ağar'la birlikte çalıştı

Korkut Eken 1993'te Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen Mehmet Ağar tarafından Emniyet'e müşavir yapıldı. Eken, bu görevde bizzat Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki özel timcilerin eğitimini de üstlendi. Bu özel timciler, daha sonra Türkiye'yi karanlığa gömecek faili meçhul cinayetlere bulaştı. Eken, kirli ilişkilerin ortaya döküldüğü Susurluk davasından sonra da Türkiye gündeminden pek çıkmadı. 1997'de İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan 11 sanıktan biri olan Eken, dava sırasında verdiği ifadede sanıklardan Özel Harekât Dairesi Başkanı İbrahim Şahin'in ilk talebesi olduğunu belirtmiş ve diğer özel timci sanıkları da öğrencileri olması dolayısıyla tanıdığını anlatmıştı.

Ancak dava boyunca ve sonrasında adı faili meçhullerle anılan Eken'in özel timcilerle ilişkisinin sadece "öğretmen-öğrenci" ilişkisi olmadığı anlaşıldı.

Susurluk skandalında Eken'le yakın ilişki içinde olduğu bilinen dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın adı da geçmiş ve savcılığın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamasına rağmen dokunulmazlığı kaldırılmayan Ağar, 1997'deki ilk Susurluk davasında yargılanamamıştı.

Eken'in Susurluk'ta ortaya çıkan bağlantıları

Eken, bu davada "Susurluk çetesi sanıklarıyla birlikte, cürüm işlemek üzere silahlı çete oluşturduğu, aranan sanığı yetkili makamlara bildirmediği, Susurluk kazası sonrası ortaya çıkan 20 kayıp UZİ ve 10 beretta tabanca ve roketatarın İbrahim Şahin ile birlikte üzerine kayıtlı olduğu ve MİT'çi Tarık Ümit'in kaçırılarak öldürülmesi" suçlarından yargılandı. Yargılama boyunca ayrıca Eken'in, yakın tarihe adı Bahçelievler Katliamı olarak geçen, 1978'de Ankara'nın Bahçelievler semtinde Türkiye İşçi Partili yedi gencin öldürülmesinin sanıklarından Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'yı, ayrıca Susurluk'un faili meçhullerinden biri olan "Kumarhaneler Kralı" Ömür Lütfi Topal'ın ortaklarından Sami Hoştan ile Ali Fevzi Bir'i tanıdığı anlaşıldı. Eken'in MİT'le ilişkisi olduğu söylenen Alaattin Çakıcı'yı eğittiği de bu süreçte gündeme geldi.

Eken, Susurluk kazasında hayatını kaybeden Çatlı'yı tanıdığını ve Çatlı'nın devlet için istihbarat çalışmaları yaptığı 27 Aralık 1996'da TBMM’deki Susurluk'u Araştırma Komisyonu'nda verdiği ifadede de söyledi. Uzun yıllar "Mehmet Özbay" sahte kimliğiyle yaşayan Çatlı'nın adı Milliyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa 2. Jean Paul'e de suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın 1979 yılında cezaevinden kaçmasına yardım edilmesinde de geçmişti.

Susurluk'tan ceza aldı: İmralı'da yatmak istiyorum

Yaklaşık dört yıl süren ilk Susurluk davasını 11 Şubat 2001 tarihinde karara bağlayan İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) heyeti, sanıklardan İbrahim Şahin ve Korkut Eken'e TCK’nın 313. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkraları uyarınca "Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve bu teşekkülü yönetmek" suçlarından 6'şar yıl ağır hapis cezası verdi. Eken, o gün gazetecilere yaptığı açıklamada ise aldığı cezayı hak etmediğini, ama cezasını da rejim yemeklerinin sunulduğu İmralı Adası'nda geçirmek istediğini söyledi:

"Dava yoğun baskı altında geçti. Her insan baskı altında kalabilir. Ancak ben bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum. Devletin fedakarlık etmiş olan insanları ortada sahipsiz bırakmaması gerekiyordu. Altı sene çok büyük bir ceza. Cezaevlerinin durumu ortada, bizim için büyük sıkıntı olacak. Cezayı rejim yemeklerinin sunulduğu İmralı Adası’nda geçirmek için talepte bulunacağım. Ben de hastayım."