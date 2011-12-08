Faili meçhuller için Ağar, Şahin, Eken'in ifadeleri alınacak

T24 - Eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın'ın itiraflarıyla yeniden açılan faili meçhuller dosyası, eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün verdiği bilgilerle derinleştirildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, dönemin Emniyet Genel Müdürü Ağar, MİT Kaçakçılık Daire Başkanı Korkut Eken ve Emniyet Özel Harekat Başkanvekili İbrahim Şahin'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıracağı iddia edildi. Eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller'in de bilgisine başvuracak.





Eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın'ın ifadeleri üzerine yeniden açılan faili meçhuller soruşturması, cinayetlerin işlendiği dönemde önemli görevlerde bulunan isimlere uzanarak devam ediyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; Susurluk ve Ergenekon sürecinin önemli aktörlerinden eski MİT Kontr-Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün faili meçhul cinayetlerle ilgili verdiği bilgilerin ardından dönemin kilit isimleri de ifadeye çağrılacak.

Eymür'le genişledi



Eski MİT Kontr-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, geçtiğimiz ayın sonunda Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara'da Savcı Hakan Yüksel'e yaklaşık 6 saat ifade veren Eymür, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, MİT Kaçakçılık Daire Başkanı Korkut Eken ve Emniyet Özel Harekat Başkanvekili İbrahim Şahin'le ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Paralar Ağar'a gitti



Tarık Ümit'in göreve geldiği ilk günlerde kendisine '40 kişilik ölüm listesi' gösterdiğini anlatan Eymür "Bazılarının üzeri çizilmişti. İnfazları vardı. Behçet Cantürk ismi de çizilenler arasındaydı. Bunları MİT Müsteşarlığı'na rapor ettim. Ölüm listesini bana verdiği için Ağar, Eken ve Şahin tarafından oluşturulan ekip tarafından öldürüldü. Ümit'in kaybolmadan önce Abdullah Çatlı tarafından sorgulandığını, Özel Harekat polisleri Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça tarafından alınıp götürüldüğünü tespit ettim" dedi.

MİT'e dön teklifi Özer Çiller'den



Eymür, ifadesinde MİT muhbiri Tarık Ümit'in de içinde bulunduğu ekip tarafından öldürülen Savaş Buldan'ın üzerinden çıkan paraları Ağar'ın aldığını iddia etti. Kaçırılan Mehmet Ali Yaprak'tan şantaj yoluyla alınan paranın da Ağar'a aktarıldığını ileri süren Eymür, Ömer Lütfü Topal cinayetinin de aynı oluşum içinde yer alan özel harekatçı polisler tarafından işlendiğini ileri sürdü. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in kendisine MİT'e dönmesi için teklifte bulunduğunu anlatan Eymür, "Hiçbir resmi sıfatı olmayan birinin bana bunları söylemesi garibime gitmişti... Özellikle Mehmet Ağar'a dikkat etmeleri gerektiğini söyledim" dedi.

Suçlama örgüt yöneticiliği



Eymür'ün verdiği bilgilerle soruşturmayı derinleştiren savcılığın, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Ergeneken sanığı İbrahim Şahin'i 'örgüt yöneticiliği' suçlamasıyla ifadeye çağıracağı öğrenildi. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'in de 'tanık' sıfatıyla dinleneceği belirtildi. Ancak Tansu Çiller eski başbakan olması nedeniyle tanık olarak dinlenebilmesi için TBMM'nin izin vermesi gerekiyor.

5 yıl hapis cezası aldı



Milletvekili olduğu dönemde yargılanamayan Mehmet Ağar'ın dosyası, yıllarca mahkemelerin yetkisizlik kararlarıyla rafta kaldı. Ağar, 3 yıl önce '1993-96 yılları arasında silahlı örgüt kurmak, Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı ile Yaşar Öz'e yeşil pasaport vermek' suçlamasıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, geçtiğimiz Eylül ayında görülen 12. duruşmada Ağar'ı 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı zamanda ömür boyu kamu hizmetlerinden yararlanması da yasaklanan Ağar, bu karar üzerine avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada "Ben kendimden eminim ve vicdanen rahatım" demişti.

Soruşturmadaki faili meçhul cinayetler



Cem Ersever: JİTEM'in kurucularından biri olan emekli binbaşı Ersever, özellikle Yeşil'in adının karıştığı faili meçhul cinayetlerle ilgili verdiği bilgilerin ardından Ankara'da kaçırılıp sorgulandıktan sonra 4 Kasım 1993'te öldürüldü.



Behçet Canturk: Kürt işadamı. PKK'ya destek ve 1992'de Özgür Gündem gazetesinin finansörü olmakla suçlanıyordu. 14 Ocak 1994'te kaçırılarak öldürüldü.



Ömer Lütfü Topal: Kumarhaneler kralı olarak tanınan Topal, 28 Temmuz 1996'da saat 23.30 sıralarında İstanbul Sarıyer'de içerisinde bulunduğu 34 BTG 96 plakalı otomobilinde otomatik silahlarla taranarak öldürüldü. Özel timciler bu cinayetten yargılanıp beraat etti.



Mehmet Sincar: DEP milletvekili Sincar, 4 Eylül 1993'te Batman'da sokak ortasında öldürüldü.



Musa Anter: Kürt aydın Anter, Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürüldü.



Vedat Aydın: HEP Diyarbakır İl Baüşkanı Aydın 5 Temmuz 1991'de kaçırılarak infaz edildi.



