Faili meçhulde '17 bin 500' tartışması



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

'CHP’li Aygün: Cinayet rakamı ortalama 3 bin olabilir'

'Cinayetlerin yüzde 80’i bölgede'

Kürkçü: Suç tasnifi yok

TBMM İnsan Hakları “Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini” inceleme Komisyonu’nda faili meçhul cinayetler telaffuz edilirken kullanılan “17 bin 500” rakamıyla ilgili tartışma yaşanıyor. Komisyonun önceki gün dinlediği Ümit Özdağ’ın, “Bu rakam çok yüksek. Abartılı” sözleri cinayetlerle ilgili rakamı tartışmaya açtı. Özdağ’a göre, 1984-2004 arasında işlenen faili meçhul cinayet sayısı 568.Komisyon Üyesi, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’e göre, faili meçhul cinayetlerdeki kafa karışıklığı cinayet rakamı ile dosya sayısının karıştırılmasından kaynaklanıyor. Adalet Bakanlığı verilerinde, dosya sayısının verildiğine dikkat çeken Aygün, “17 bin 500 rakamı faili meçhul cinayetlerin devreden dosya sayısıdır. Cinayet rakamı değil" dedi.Ümit Özdağ’ın, komisyonda verdiği cinayetlerle ilgili 568 rakamına ise CHP’li Aygün ve BDP’li Ertuğrul Kürkçü tarafından kabul görmedi. Tunceli Milletvekili Aygün, “15 yıldır Dersim bölgesinde bu davalarla ilgili çalışan biri olarak benim tahminim ortalama faili meçhul cinayetler 3 bin civarındadır” dedi. Bu rakamın 1990’lı yıllarından bugüne gelen sayı olarak nitelendiren Aygün, “Siyasal nedenlerle devletin işlediği, devletle bağlantılı unsurların gerçekleştirdiği öldürme eylemlerine faili meçhul diyoruz."3 bin civarında can kaybının yüzde 80’inin bölgeyi kapsadığına dikkat çeken Aygün, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının bu konuda bir çalışma yapmasının kafa karışıklıklarını gidereceğini ve komisyonun da bir rapor hazırlayabileceğini söyledi.BDP’li Ertuğrul Kürkçü, Adalet Bakanlığı verilerinden, faile meçhul cinayet rakamının düşük olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. “Sadece Diyarbakır DGM’ye ait 9 bin dosya var” diyen Kürkçü, “Eğer, bakanlık bir suç tasnifi yapmış olsa, faili meçhul cinayetlerin ne kadarının ne olduğunu görebiliriz. Ama, böyle bir çalışma yapılmıyor."