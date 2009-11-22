'Faili meçhul dinlemeler'

T24 - 25 hâkim ve savcının telefonlarının dinlenmesi kararında şüpheli kimliği” bölümünde “faili meçhul” ifadesi var.



Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, Yargıtay Başkanlığı adına kayıtlı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binası santralına bağlı telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatan Yargıtay Başkanlık Divanı’nın aradığı belgeye Milliyet ulaştı.



Aralarında, 2007’de Yargıtay’da görevli tetkik hâkimlerin de bulunduğu 25 hâkim ve savcının telefonlarının izlemeye alınmasına yönelik kararın “şüphelinin kimliği” bölümünde “faili meçhul” ifadesi yer alıyor. Kararın, “tedbirin süresi” bölümünde ise herhangi bir süre belirtilmiyor. Yargıtay, kimlerin telefonlarının dinlendiğinin belirtilmediği, sadece numaraların yazdığı kararı, Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) aykırı hareket edilmesine örnek oluşturduğu gerekçesiyle önemle üzerinde duruyor.



Kimlik bilgileri isteniyor



Milliyet’in elde ettiği belgeye göre, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 19 Temmuz 2007’de, bir çete soruşturması kapsamında İstanbul 1 No’lu Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Adalet Başmüfettişliği için yapılan başvuruda, 25 hâkim ve savcıya ait telefonlarla, 1 Mart 2007-18 Temmuz 2007 arasında yapılan görüşmelerin dökümü istendi. Talep yazısında, bu telefonları bölgelere göre arayan ve bu numaralardan aranan numaraların belirlenmesi, bu numaraların sahiplerinin açık kimliklerinin bulunması talep edildi. Yazıda, numaraların sahiplerinin kimlik ve adres bilgileri ile telefonları kullanma tarihlerinin tespitinin yapılması da ifade edildi.



Belgede, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, 19 Temmuz 2007’de, bir çete soruşturması kapsamında İstanbul 1 No’lu Sulh Ceza Mahkemesi’ne söz konusu başvuruyu yaptığı anlaşılıyor.