Faili meçhul davasında Çiller ve Yılmaz'a ek takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1990'lı yıllarda işlenen bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili Mehmet Ağar, özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 kişi hakkında 765 sayılı TCK'nın "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Soruşturma kapsamında eski Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in de arasında bulunduğu bazı kişiler hakkında ek takipsizlik kararı verildi.

TMK'nın 10. Maddesiyle yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır'ın hazırladığı iddianamede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, o dönemde dairede görev yapan Korkut Eken, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve Ayhan Çarkın'ın da arasında bulunduğu özel harekat polisleri ile toplam 19 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Şüphelilerin, 1990'lı yıllarda işlenen bir dizi faili meçhul cinayetle ilgili, 765 sayılı TCK'nın "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek" suçundan cezalandırılması istendi.

Şüphelilerden Mahmut Yıldırım'ın, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen İranlılar Askar Simitko, Lazım Esmaeili'nin İstanbul'da 1995'te öldürülmesiyle suçlandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 1994'te İstanbul'da alındıktan sonra Bolu'da cesetleri bulunan eşi Savaş Buldan ve iki arkadaşının öldürülmesiyle de suçlandıkları belirtildi.

Çiller ve Yılmaz'a ek takipsizlik

Soruşturma kapsamında eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Doğan Güreş, eski MİT mensubu Mehmet Eymür, "Ergenekon" davası sanığı emekli Tümgeneral Veli Küçük'ün de arasında yer aldığı çok sayıda kişi hakkında ise ek takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Birleştirme talep etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ İlçe Nüfus Müdürü Abdulmecit Baskın'ın 1993'te öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, eski özel harekat polisleri Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Uğur Şahin ve Alper Tekdemir hakkında 765 sayılı TCK'nın "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek" suçundan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine dava açmıştı.

Savcı Bayındır, yeni iddianameyi, bu davayla birleştirme talebiyle mahkemeye gönderdiği kaydedildi.