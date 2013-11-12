Faili meçhul cinayetler yeniden incelenecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçmişte ülke gündemine oturan cinayetlerin de bulunduğu faili meçhul dosyları yeniden ele alacak. Bu cinayetlerin çözülmesi için özel bir birim oluşturulacak. Yeni birim, Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde 'Faili Meçhul Olayları Araştırma Büro Amirliği' adı altında kurulacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi ülke gündemini sarsan cinayetlerin de aralarında bulunduğu birçok faili meçhul olaya ilişkin dosyaları yeniden ele almaya hazırlanıyor. Akşam'da yer alan habere göre, ekipler, şüphelileri dinleyecek, yeni teknolojileri de kullanıp delilleri tekrar inceleyecek.

Çalışma grupları oluşturup dosyadaki eksiklikleri ve soruşturma sırasında yapılan hataları değerlendirecek polisler, gerekirse şahitleri ve şüphelileri yeniden dinleyecek. Polis, günümüzün teknolojilerini de kullanarak delilleri tekrar inceleyecek, yeni deliller araştıracak.

Faili Meçhul Olayları Araştırma Büro Amirliklerinde görevlendirilecek polisler, bir sonuca ulaşamasalar dahi, dosyalarda görülen eksiklikleri ya da soruşturmada yapılan hataları rapor haline getirecekler.

Bu raporlar, karşılaştıkları yeni olaylarda aynı hatalara düşmemeleri için genç polislere yol gösterecek.

Özel ekip gibi çalışacaklar

Kayseri'de 2009 yılında bayramda şeker toplarken kaybolan en büyüğü 11 yaşındaki 3 çocuğun katil zanlısı, dönemin Asayiş Daire Başkan Yardımcısı şimdiki Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in kurduğu özel ekip sayesinde yakalanmıştı.

İstanbul'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Sarai Sierra cinayetinin aydınlatılmasında da özel ekiplerin çalışması dikkati çekmişti.

Faili Meçhul Olayları Araştırma Büro Amirliklerinde görevlendirilecek polisler, yeni olaylarda, özel ekip gibi hareket edecek ve soruşturmayı yürüten diğer polislerle birlikte çalışacak. Bu polisler, diğer illerdeki olaylar için de görevlendirilebilecek. Gerek görüldüğü takdirde farklı illerden ekipler, tek bir konu üzerinde yoğunlaşıp olayı aydınlatmaya çalışacaklar.