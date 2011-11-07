Fail meçhul cinayetlerde 'mermiler ortak'

T24 - Susurluk hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın’ın itiraflarıyla yeniden açılan ‘faili meçhul cinayietler’ dosyasında önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. ANAP Keskin İlçe Başkanı Metin Vural’ın 1994’te öldürülmesinde kullanılan mermilerin, avukat Yusuf Ekinci cinayetinde de kullanıldığı saptandı. Dosyaya giren ekspertiz raporuna göre, her iki cinayet de ‘Uzi marka silahlarda’ kullanılan mavi uçlu mermilerle işlenmiş. Savcılık, Susurluk çetesinin ‘cinayetler terörle mücadele kapsamında işlendi’ savunmasının bu bilgiyle ‘boşa çıktığı’ değerlendirmesi yapıyor.



Radikal'den Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Derin devlet, Susurluk ve faili meçhul cinayetlerle ilgili itiraflarından sonra tutuklanan Çarkın 17 Ağustos 2011 tarihinde savcıya verdiği ek ifadesinde Kürt işadamları ve aydınların öldürülmesinin yanı sıra ANAP Keskin İlçe Başkanı Metin Vural cinayetiyle ilgili de bilgiler vermişti. Çarkın, şunları söylemişti: “Metin Vural cinayetinin meydana geldiği gün Oğuz Yorulmaz beni Kırıkkale merkezde olduğum sırada cep telefonumdan aradı. ‘Seninle görüşmemiz lazım, Kırıkkale Keskin yolu üzerinde görürsün beni’ dedi. Ben olay yerine gittiğimde Oğuz Yorulmaz, Sami Gece, Ahmet Sarıkaya ve Sait Yıldırım olduğu halde bir aracı durdurmuşlar.



Araçta Metin Vural isimli şahısla yanında bir kişi daha vardı. Oğuz’a ne olduğunu sorduğumda bana ‘Bu şahısları Ankara’ya Özel Harekât Daire Başkanlığı’na götüreceğiz. Alpaslan Pehlivanlı’nın (ANAP Kırıkkale Milletvekiliydi) ölüm olayıyla ilgili bunun (Metin Vural’dan söz ediyor) alınmasını Abdullah Çatlı’dan Mesut Yılmaz istemiş. Metin Vural’ı Ankara’ya götüreceğiz’ dedi. Ben de şahsın koluna girerek ‘hadi kardeşim buradan uzaklaş’ dedim. Daha sonra öğrendiğime göre Metin Vural öldürülmüş ancak ben nasıl öldürüldüğünü görmedim. Liste dışı cinayetlerden birisiydi ama, olayın şekline bakılınca listeye dahil edilmiştir.”

Uzi’lerde kullanılıyormuş



Bu ifade üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, avukat Yusuf Ekinci, avukat Faik Candan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Namık Erdoğan cinayetleriyle ilgili soruşturmaya, Vural’ın öldürülmesini de ekledi. Soruşturma dosyasına giren bir ekspertiz raporu cinayetler arasında bağa ışık tutacak niteliktedi. Çarkın’ın ‘liste dışı cinayet’ olarak nitelendirdiği Metin Vural cinayeti ve Avukat Yusuf Ekinci cinayetinde kullanılan mermilerin benzer nitelikte olduğu tespit edildi. Raporda her cinayetin de ‘mavi uçlu mermilerin Uzi marka olarak nitelendirilen silahlarda kullanılan mermilerle’ işlendiği belirtildi.



Savcılık kaynakları, Metin Vural cinayetinin çete üyelerinin o dönem pervasızlığını ortaya koyduğuna dikkat çekerken, ortaya çıkan bilgiyle Susurluk çetesinin ‘cinayetler terörle mücadele kapsamında işlendi’ savunmasının ‘boşa çıktığı’ değerlendirmesi yapıyor.

Susurluk raporunda cinayet



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Susurluk Araştırma Komisyonu’nun raporunda Metin Vural’ın öldürülmesiyle ilgili tespitler yer alıyordu. Rapora göre 1991’de ANAP Kırıkkale Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve Keskin İlçe Başkanı olan Metin Vural arasında anlaşmazlık vardı. 1994 Yerel Seçimleri’nde Keskin Belediye Başkanlığı’nı Pehlivan’ın desteklediği aday kazandı. Bu arada Pehlivanlı bir cinayete kurban gitti. Yakalananlar arasında Metin Vural’ın kardeşi de vardı. Bu cinayetten yaklaşık dokuz ay sonra da Metin Vural, polis olduklarını söyleyen kişilerce arabayla götürüldü ve öldürüldü. Susurluk sanıklarından eski özel harekatçı Oğuz Yorulmaz’ın annesi de oğlunun Vural’ın öldürülmesi olayında Abdullah Çatlı tarafından kullanıldığını öne sürmüştü.