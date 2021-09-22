Faik Öztrak: Milletimiz, Bahçeli'nin kendi koltuğunu korumak için terörist başının sözcülüğüne soyunduğunu unutmadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamasındaki CHP eleştirilerine; "Milletimiz, Bahçeli'nin kendi koltuğunu korumak için 'Öcalan, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır' diyerek terörist başının sözcülüğüne soyunduğunu, terörist başına alkış tuttuğunu unutmadı" karşılığını verdi.

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Öztrak, Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamasında CHP'ye yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Öztrak'ın sosyal medya paylaşımları şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir' diyor.

Ve cümlesinin devamında 'Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir' diyerek, TBMM'ye olan güvenini açıkça gösteriyor.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1930 tarihinde yaptığı bu konuşma CHP'nin siyasetine yön veren temel anlayışı özetler. TBMM tüm meselelerin görüşülüp, tartışılacağı yegâne adrestir.

Milletimiz, Bahçeli'nin kendi koltuğunu korumak için 'Öcalan, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır' diyerek terörist başının sözcülüğüne soyunduğunu, terörist başına alkış tuttuğunu unutmadı.

Bahçeli'nin bugünkü adap, edepten yoksun hezeyanı, meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli biçimde kopuşunu saklayamaz.

Partisinde koltuğunu kaptırmamak için, göz göre göre Türkiye'yi uçurumdan yuvarlayanların, genlerinde Kuvayı Milliye ve Müdafaa-i Hukuk olan Cumhuriyet Halk Partisine verebilecekleri bir vatanperverlik dersi yoktur."