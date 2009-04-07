Faik Açıkalın, YKB genel müdürü oldu

Doğan Gazetecilik CEO’su Faik Açıkalın, YKB Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Mevcut Genel Müdür Tayfun Bayazıt, Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı (CEO) Faik Açıkalın, Türkiye’nin en büyük özel sektör bankalarından Yapı Kredi Bankası’nın (YKB) genel müdürlüğü görevine getirildi. Bankanın mevcut genel müdürü Tayfun Bayazıt, YKB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı. Böylece Koç Holding’e ait finans devinin iki en önemli pozisyonunu iki genç yönetici paylaşmış olacak.



Yapı Kredi’nin 3 Nisan 2009’da yapılan olağan genel kurul toplantısı sonrası dün gerçekleştirilen yönetim kurulunda Tayfun Bayazıt, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Bayazıt’tan boşalan Murahhas Aza ve Genel Müdürlük görevine, gerekli izinler alındıktan sonra, en geç 1 Mayıs itibarıyla H. Faik Açıkalın getirilecek. Genel Müdürlük görevine bu süre içinde halen genel müdür vekili olarak görev yapan Alessandro M. Decio vekâlet edecek. Bayazıt, bankanın hâkim ortağı banka holding şirketi konumundaki Koç Finansal Hizmetler AŞ’nin icra başkanlığı görevini de sürdürecek.



‘Örnek başarılara imza attık’

Açıkalın, yeni görevi dolayısıyla Doğan Gazetecilik çalışanlarına dün bir mesajla veda etti. Açıkalın, “Sevgili arkadaşlarım” diye başladığı mesajında şöyle dedi:

“Aranıza katıldığım 2007 yılından bu yana gururla ve onurla sürdürdüğüm Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Başkanlığı görevimden, finans sektöründe yeni bir sorumluluk üstlenmek üzere, 1 Mayıs 2009 itibariyle ayrılıyorum. Dünyada ve ülkemizde hem siyasi hem de ekonomik alanda çok hareketli ve çalkantılı günlerin yaşandığı son dönemde, Doğan Gazetecilik olarak gerek duruşumuz, gerekse iş sonuçlarımızla örnek gösterilebilecek bir başarıya imza attık.



‘Alkışı hakediyor’

İçtenlikle inanıyorum ki, tutkulu, özverili ve heyecanını hiç yitirmeyen örnek bir takım olarak, Doğan Gazetecilik ailesinin ortaya koyduğu performans, çok büyük bir alkışı hak ediyor.

Doğan Gazetecilik’te elde ettiğimiz tüm başarılar için, kesintisiz ilgi, anlayış ve desteklerinden dolayı, başta Sayın Aydın Doğan ve Hanzade Doğan Boyner olmak üzere, İcra Kurulu üyelerine ve genel yayın yönetmeni arkadaşlarıma, özellikle de kuruma geldiğim ilk günden itibaren beni bir aile üyesi gibi kabul ederek gösterdiğiniz sıcak ilgi, dostluk ve desteğiniz için siz değerli Doğan Gazetecilik çalışanlarına özellikle teşekkür ederim.”



Finansa dönüş yaptı

Faik Açıkalın (46) ODTÜ İşletme Fakültesi mezunu. Bankacılık kariyerine 1987 yılında İnterbank’ta başladı. Daha sonra çeşitli bankalarda yöneticilik yaptı. 1998-2007 tarihleri arasında Dışbank (daha sonra Fortis tarafından satın alındı) şube yöneticiliği, genel müdür yardımcılığı, Genel Müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üslendi. 2007 Ekim’den bu yana Doğan Gazetecilik CEO’luğunu (İcra Kurulu Başkanı) yürüten Açıkalın, Yapı Kredi Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte yeniden finans alanına dönmüş oldu.



Hanzade Doğan Boyner teşekkür etti



Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner de Açıkalın’ın yeni görevini duyurduğu açıklamasında şunları kaydetti:



“Sayın Açıkalın, finansal hizmetler sektöründe önemli bir pozisyonu üstlenmek üzere aramızdan ayrılıyor. Kendisi, aramıza katıldığı günden itibaren sergilediği yönetsel becerisi, hızlı adaptasyon yeteneği, iletişim kurma ve takım oyununa yatkınlığı ve sonuç odaklı iş anlayışı ile kurum ve markalarımıza önemli katkılarda bulundu. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum.”



Bayazıt, YKB yönetim kurulu Başkanı oldu



Tayfun Bayazıt, yeni dönemde Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Koç Finansal Hizmetler AŞ İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütecek.