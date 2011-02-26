Fahriye Erdal öldürüldü mü?

T24 - Belçikalı anti-terör müfettişleri, ilk kez DHKP/C’li Fahriye Erdal’ın artık hayatta olmadığı düşündüklerini söyledi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Belçika yargısının Interpol tarafından aranmasına devam edilen Fahriye Erdal’ı aktif olarak aramaktan vazgeçmiş durumda. Bunun nedeni ise, anti-terör müfettişlerinin Erdal’ın hayatta olmadığı kanaatinde olmaları.

Bazı basın organlarının birleşiminden oluşan Concentra gazetelerinin geçtiği haberde, müfettişler Erdal’ın kendi örgütü tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia ediyor. Müfettişler, Erdal’ın yakalanıp konuşmaya başlayacağı olasılığı karşısında öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

Erdal’ın örgüt içinde ‘küçük bir balık’ olduğunu ileri süren müfettişler, “Ancak çok şey biliyor. Bununla beraber bir kişiyi bu kadar zaman gizleme çok paraya mal oluyor” iddiasında bulundu.

Fahriye Erdal, Türk makamları ile Interpol tarafından Özdemir Sabancı cinayetinden aranıyor. Belçika’da ‘çete kurma, sahte belge ve yasadışı silah bulundurma ile örgüt üyeliği’ suçlaması ile gözaltına alınıp bir dönem gözetim altında tutulan Erdal, bundan 5 yıl önce kayıplara karıştı.

