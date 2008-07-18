Fahri Tatan köle mi?

Tempo24 - Geçtiğimiz hafta içerisinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Joseph Blatter, kulüpler ve oyuncular arasındaki uzun süreli sözleşmeleri ''modern köleliğe'' benzetirken, ''Bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyoruz'' açıklamasında bulunmuş, "'Oyuncuların transfer edilip, satın alındığı futbolda modern kölelik hakim'' demişti.



Bu açıklamaların ardından dünyanın şu anda en gözde futbolcusu olarak anılan Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e gitmek istemesine karşın kulübünün bu transfere şu ana kadar izin vermemiş olmasına da tepki göstererek Blatter'i doğrulamış ve "evet ben bir köleyim" açıklamasında buunmuştu.



Dünya futbol gündemini meşgul eden kölelik tartışması Türkiye'de farklı ve çarpıcı bir örnekle gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş yönetimi kadrosunda düşünmediği Fahri Tatan'ı kendisinin fikrine danışmadan Konyaspor'a sattı. Ve "futbolcular köle midir?" tartışmasına farklı bir boyut kazandırdı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Profesyonel Futbolcular Derneği (PFD) Başkanı Turgay Şeren, Beşiktaş'ın rızasını almadan Fahri Tatan'ı Konyaspor'a satmasını doğru bulmadıklarını söyledi.



Buna karşın, bu konuda Beşiktaş yönetimine herhangi bir tepki göstermediklerini kaydeden Şeren, futbolcu gelip kendilerine bir şikayette bulunmadıkça bu tür olaylara karışmadıklarını kaydetti. Şeren yine de yapılan olayı etik açıdan doğru bulmadıklarını vurgularken, "Burada esasen bir ayıp varsa ben bunu Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'da buluyorum. Çünkü öncelikle Sağlam'ın Fahri'ye kendisini kadroda düşünmediğini söylemesi lazımdı" dedi.





Beşiktaş yönetimi, futbolcusu Fahri Tatan'ı kendisiyle hiç görüşmeden Konyaspor'a 1 milyon 600 bin YTL karşılığında satmıştı. Tatan ise yaptığı açıklamada rızası alınmadan bir kulübe satılmasına tepki göstermişti. PFD Başkanı Şeren, kavga ettikleri için kadro dışı bırakılan İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman konusunda ise kulübün aldığı kararı doğru bulduğunu söyledi.

3 BÜYÜKSÜZ SENDİKA OLMAZ

FIFA Başkanı Sepp Blatter'ın futbolcuları modern kölelere benzetmesine katıldığını belirten Şeren, "Bosman Kararları futbolculara sözleşme bitiminde bonservissiz serbest kalma hakkı veriyordu. Ancak 5 yıllık sözleşmeler bu kararları anlamsız kıldı. Uzun sözleşmeler fiyatları artırıyor esasen" diye konuştu. FIFA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini belirten Şeren, "Örneği sözleşme sürelerini 2 yıl ile kısıtlayabilirler. FIFA ve UEFA bu konuda bir mutabakat sağlamalı" dedi.



Öte yandan Şeren, futbolcu sendikası için somut hiç bir gelişmenin olmadığını kaydederken, "Sendika belli bir paranın üzerine kurulması lazım. Sendikaya 3 büyüklerin futbolcuları önayak olmalı. Özellikle 2. ve3. ligde bir futbol soykırımı var. Lider takım oyuncuları olmazsa sendika kurulamaz" diye konuştu.