Fahri açtı ağzını yumdu gözünü

Tempo24 - Beşiktaş’ın Avusturya kampında gösterdiği performansla göz dolduran, ancak sürpriz biçimde Konyaspor’a verilen Fahri Tatan, Beşiktaş’tan ayrılış şeklini ve Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ı eleştirdi.



Konyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan ve imza törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fahri, “Kırgınlığım yok desem, yalan olur. Kırgınlığım var tabii ki. Transferim gerçekleşebilir, beni takımda görmek istemeyebilirler ama olayların bu şekilde gelişmesi çok yanlıştı” dedi.



Transferi öncesi Sağlam ile bir görüşme yapmadığını, daha sonra görüştüğünü ifade eden Fahri, şunları söyledi: “Kendisi bundan son anda haberdar olduğunu söyledi. Aynı şeyin kendisinin başına geldiğini söyledi. Ama kendisine böyle bir bonservis fiyatının verilmediğini dile getirdi. Önerilen fiyatın yüksek olduğunu, kendisinin de fazla bir şey söylemediğini ifade etti. Bu tatmin edici bir açıklama olmadı. Ben bir takımın hocası olsam, benden habersiz kimse gönderilemez. Hele benim oyuncumsa... Ama bunlar önemli değil. Bütün kamuoyu bunun kararını çok iyi veriyor. Ben kendime çok güveniyorum. Beşiktaş kampında iyi seviyeye gelmiştim. İyi form yakalamıştım. Kampın en çalışkan oyuncusu olduğumu herkes söylüyordu. Birileri oyunu bu şekilde oynuyor. Bizim de uymamız lazım. Artık benim için yeni bir sayfa açılıyor. Beşiktaş defteri kapanmıştır.”

Kendisinin her zaman insanların yüzüne dürüstçe konuştuğunu da ifade eden Fahri, “Beşiktaş Kulübü ekonomik olarak zor bir dönem geçiriyor zannedersem. Tam olarak bilmiyorum. 5-6 yıldır da herhangi bir futbolcuyu satarak para kazanamamış. Birçok oyuncuyu üstüne para vererek göndermiş. Herhalde benimle ilk parayı kazanmış oluyorlar. Tam emin değilim. Ama sonuçta bonservis bedeliyle gidiyorum. Benim Beşiktaş’a bedava geldiğimi herkes biliyor. Ama Beşiktaş Kulübü’ne para kazandırarak gidiyorum” şeklinde konuştu.