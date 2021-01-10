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Fahrettin Koca: Pandemi sürecinde bilginin kamuoyuna aktarılmasında gazetecilerimizin gösterdiği çaba unutulmaz

10 Ocak 2021 12:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hakkında bir paylaşım yaptı. Koca, pandemi sürecinde gazetecilerin çok çalıştığını belirterek teşekkür etti.

Koca’nın açıklaması şöyle:

"Gazeteciler, haber vermenin ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında da çok önemli bir misyon ifa ederler. Onlar kamuoyunu aydınlatmak için zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde çalışırken aynı zamanda halkın beklenti ve taleplerini de ilgili mercilere duyururlar.

Yaşadığımız pandemi sürecinde de bilginin, alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasında gazetecilerimizin gösterdiği çaba unutulmaz. Teşekkür ederiz.

Değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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