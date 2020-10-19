Fahrettin Koca'dan 'Menzil tarikatının bakanlıkta örgütlendiği' iddiasına yanıt

Menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı'nda örgütlendiği iddiasına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vatandaş, beynini, zihnini kiraya vermiş her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Cüneyt Özdemir'in "Bir başhekim yardımcısının görevden alınması çok konuşuldu, bu vesileyle de Sağlık Bakanlığı'nda Menzil Tarikatı'nın örgütlendiği tartışılıyor. Siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna yanıt veren Bakan Koca şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız şundan emin olsun beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun."

Ne olmuştu?

Erkeklere boşanmak yerine ikinci eş tavsiyesinde bulunan, eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer hakkında başlatılan soruşturma sonucunda görevden alınmıştı