Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Gereksiz tedirginlik olmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afrika'ya özgü olmasına rağmen kıta dışında da görülmeye başlayan maymun çiçeği hastalığına karşı çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu belirterek, "Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının maymun çiçeği virüsüne yönelik Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi: "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz.



Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz. Ama dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz.

Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte."