Fahrettin Koca'dan 8 Mart mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."