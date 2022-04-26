Fahrettin Altun: Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir, demokrasiyi içselleştirin

Gezi Davası'nda kararın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide 'vesayet' mesajı verdi. Altun: "Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin..."

Bugün görülen Gezi Davası'nın karar duruşmasının ardından verilen hapis cezalarına, sanat ve siyaset camiasından gösterilen tepkilere Fahrettin Altun'dan yanıt geldi. Altın, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderde 'vesayet' vurgusu yaptı.

Altun gönderisine, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin." ifadelerini yazdı.