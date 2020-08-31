Fahrettin Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili yaptığı "Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyorum" çağrısından memnun olduklarını söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından Papa Francis'in Doğu Akdeniz'e dair açıklamasına ilişkin İngilizce olarak değerlendirmede bulundu.

"Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."