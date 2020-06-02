Fahrettin Altun, George Floyd protestosu sırasında polisin TRT World ekibine saldırısını kınadı: Basın özgürlüğü demokrasinin bel kemiğidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'deki George Floyd protestoları sırasında TRT World ekiplerinin polis müdahalesi sırasında yaralanmasına tepki gösterdi. Altun, TRT World ekibine saldırılmasını kınadı ve "Basın özgürlüğü demokrasinin bel kemiğidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda Minneapolis'te polis şiddeti sonucu ölen siyah vatandaş George Floyd için gerçekleşen protestoları takip eden TRT World ekibine saldırılmasını kınadı. Altun, şunları yazdı:

"Bugün ABD'deki George Floyd protestoları sırasında TRT Word yapımcısı Lionel Donovan'a yönelik gerçekleşen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum.

Basın özgürlüğü demokrasinin bel kemiğidir.

Bu konuyu bugün ilgili ABD yetkilileriyle gecikmeden görüşeceğim"

ABD'de George Floyd protestolarını takip eden TRT World ekibi yaralandı. George Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde TRT World ekibinden Lionel Donovan'ın kasığına plastik mermi isabet etti.