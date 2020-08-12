Fahrettin Altun: Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası'nın belirlediği faizi indirdiklerini söylerken, "Sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz" dedi.

Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajında faiz indirimlerine devam edileceği mesajı verirken, şu ifadeleri kullandı:

"İthalatı değil üretimi destekliyoruz. Gelir adaletini tesis ediyoruz. Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz. Salgın sürecinin yönetiminde diğer ülkeleri geride bırakıyoruz. Büyük Türkiye için #TamBağımsızEkonomi yolunda kararlılıkla yürüyoruz."