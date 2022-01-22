"Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Sezen Aksu hakkındaki sözlerinin basına yansımasını istemedi" iddiası

Gazeteci Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şarkıcı Sezen Aksu'ya yönelik sözleriyle ilgili olarak, "Bana gelen bilgi, cami içinde Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptığı sırada gazeteciler bunu duyuyorlar. Fakat Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri geliyor 'arkadaşlar bunu yazmayın lütfen. Fahrettin bey de yazılmasını istemiyor' diyor" ifadesini kullandı.

Dün, Büyük Çamlıca Camisi'nde Erdoğan, namazın ardından, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu ile ilgili isim vermeden konuştu. Cemaate seslenen Erdoğan, "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." dedi.

Erdoğan'ın sözleri kısa sürede tartışma yaratırken, Fox TV'deki Orta Sayfa programında konuşan gazeteci Nevşin Mengü, Erdoğan'ın sözlerinin yayınlanmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un istemediğini, bu nedenle sözlerinin vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerden yayıldığını söyledi.

Nevşin Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"Çamlıca Camisi'nde yaptı Cumhurbaşkanı bu açıklamayı. Cuma sonrası. Dikkat ederseniz bir cep telefonu görüntüsü, dikey çekilmiş. Aslında Cumhurbaşkanı'nı takip eden çok sayıda gazeteci var. Yani Cumhurbaşkanlığı muhabirleri var. Cumhurbaşkanı'nın bütün programını takip ederler. Özellikle cuma günleri takip edilir Cumhurbaşkanı. Çünkü gelenek haline geldi, hep cuma namazı çıkışında açıklama yapar. Siyaset sorulur falan... Yanlız bugün bana gelen bilgi, cami içinde Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptığı sırada gazeteciler bunu duyuyorlar. Fakat Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri geliyor 'arkadaşlar bunu yazmayın lütfen. Fahrettin bey de yazılmasını istemiyor' diyor."

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir