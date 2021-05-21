Fahrettin Altun’dan yönetmelik açıklaması: Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak, “Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi” açıklamasını yaptı.

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Basın Kartı Yönetmeliğindeki değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı. Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, basın kartı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklikle birlikte basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasına “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek" suçlarından hüküm giymemiş olma şartı getirildi.

TIKLAYIN | Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı