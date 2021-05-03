Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a: Aklı sıra tehdit ediyor; belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 26 Nisan'da başlayan Kobani davasının, HDP'ye kumpas davası olduğunu belirterek ifade ettiği, "Asıl Kobani davasını, bu iktidar değiştikten sonra göreceğiz" açıklamasına tepki gösterdi.

“Bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış” diyen Altun, “Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

“6-8 Ekim Olayları”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış.

S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak."