Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını kullandığı görüntüleri paylaştı: Dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar sürdüğü anların videosunu, "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" notu ile paylaştı.



İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Hasdal'da yol açılışının ardından makam aracında sürücü koltuğuna geçtiği anları paylaştı.

Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı.



Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Altun, "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" dedi.