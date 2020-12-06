İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz." paylaşımını yaptı.

Altun, İletişim Başkanlığı'nın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne ilişkin, "İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için başlattığı iletişim kampanyasına, #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü’nde de devam ediyor Saklama Görmezden Gelme" paylaşımını alıntıladı.

Altun paylaşımında, "Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!" ifadesini kullandı.