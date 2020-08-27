Fahrettin Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kutlamalarına kısıtlama getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin açıklama yaparken, "Bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlama kararını eleştiren muhalefete "Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" derken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."

İçişleri Bakanlığı 'pandemi' nedeniyle kısıtlama kararı aldı

İçişleri Bakanlığı, geçen pazar günü (23 Ağustos 2020) 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin 'pandemi' gerekçesiyle kısıtlamalar getirildiğini belirtilmişti.

Valiliklere gönderilen genelgede özetle "Kutlamalar pandemi süreci göz önüne alınarak; çelenk sunma programı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilecek" denilmişti.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız

Muhalefetten İçişleri'nin genelgesine tepki gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar. Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet ediyorlar. Cumhuriyet kolay kurulmadı" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Salgının gerekçe gösterilmediği bir sürü toplantı oldu. Oralarda salgın geçerli değil, 30 Ağustos için salgın geçerli. Kurallara uyulsun ama bırakın insanlar nasıl bir yol yöntem bulacaksa bulsunlar" derken, "Valilikler organize etsin canı istemeyen de katılmayabilir ona bir şey diyemeyiz. Ama iş yasak boyutuna gittiği zaman, o insanları birbirinin karşısına dikiyorsunuz, o doğru bir şey değil" ifadesini kullandı.