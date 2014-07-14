'Fahişeliğin kaderi budur' notu bırakıp, 29 kişiyi öldürdüler

Irak’ın başkenti Bağdat’ta genelev olarak işletildiği iddia edilen binalara kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda en az 29 kişi öldürüldü.

CNN'in haberine göre; yetkililer, aralarında askeri üniformalıların da bulunduğu silahlı kişilerin Bağdat'ın doğusundaki Zeyyune semtindeki binalara saldırdığını söyledi.

AFP haberinde binalara ateş açtıktan sonra içeri giren saldırganların 25'i kadın 29 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

AFP muhabiri, binalardaki kapılardan birinin üzerine, “Fahişeliğin kaderi budur” yazılı not bırakıldığını belirtti.

Bölge sakinleri saldırıdan Şii örgüt Asaib-ul Hak'ı sorumlu tuttu. Ancak örgüt CNN'e yaptığı açıklamada, bu bölgede silahlı gücünün bulunmadığını ifade ederek iddiaları yalanladı.