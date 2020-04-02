Bakanlık, fahiş fiyat uyguladığı için ceza kesilen 198 firmanın isimlerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yaptıkları gerekçesiyle Reklam Kurulu'nun kararıyla ceza kesilen 198 firmanın isimlerini açıkladı.

Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında toplam 10 milyon 90 bin 60 lira idarim para cezası uygulandığı hatırlatıldı. Dün itibariyle gerek 81 ticaret il müdürlüğünün gerekse Bakanlık Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal sürecin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, idari yaptırım uygulanmasına karar verilen firma listesi de yer aldı. Buna göre, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir’de bulunduğu 48 ildeki toplam 198 firmaların isimleri tek tek açıklandı. Gerekçeli kararda ise, "Belirtilen satıcılar ürün gruplarının gerek arz zinciri güvenliğini gerekse fiyatlarını olumsuz bir biçimde etkileyecek piyasa bozucu uygulamalarda bulunmuşlardır" ifadelerine yer verildi.

Metro Türkiye'den açıklama

'Fahiş fiyat uyguladığı gerekçesiyle ceza kesilen firmalar listesi'nde yer alan Metro Türkiye, konu hakkında yaptığı açıklamada "Hata var; o rakam 50 adet maskenin fiyatı, maskeleri alış fiyatına satışa sunuyoruz" dedi.

Metro Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:

"30 yıldır bu ülkenin değerlerine sahip çıkan, her koşulda müşterilerinin yanında yer alan ve fiyat spekülasyonlarına karşı titizlikle mücadele eden bir marka olarak, konu ile ilgili haberleri üzüntüyle takip ediyoruz. 17.3.2020 tarihinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Denetim ekiplerinin İzmir Gaziemir Mağazamızda yaptıkları alış-satış fiyat denetimi sonucunda, Ticaret Bakanlığının web sitesinde yayınladığı duyuru ile maske satışı konusunda tarafımıza idari para cezası tesis edildiğini öğrendik.

Dünyayı tehdit eden böyle bir süreçte toplum sağlığının faydasına en iyi şekilde hizmet etmek için bu maskeleri alış fiyatından satışa sunmaya başladık. Bahsedilen maske raflarımızda 50’li paketler halinde satılmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu satış fiyatı 50 maskenin satış fiyatıdır. Alış fiyatlarımız ise tek maske fiyatı üstünden hesaplanmaktadır. 50 maske içeren bir paketin satış fiyatı, tek maske satış fiyatı gibi algılanarak alış ve satış fiyatları arasındaki fark hatalı tespit edilmiştir. Bu yanlışlığın giderilmesi için bakanlığa başvurumuzu gerçekleştirdik. Maskeleri aynı şekilde alış fiyatından sunmaya da devam ediyoruz.

Müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarını her yönüyle sağlamak için hassasiyetle yaklaştığımız konulardan biri fiyat spekülasyonları oldu. Fiyat spekülasyonlarına karşı başlattığımız mücadeleyi taviz vermeden yürüttük. Bu süreçte somut adımlar attık. 100.000 adet maskeyi hızlı bir şekilde tedarik ederek, alış fiyatından satışa sunduk. Yalnızca bununla sınırlı kalmadık bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağımızı açıkladık. 3.000’e yakın üründe de indirime gittik.

Süreci yakından takip ettiğimizi ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin karşılığını her koşulda vererek 30 yıldır sunduğumuz hizmet kalitesini aynı şekilde sürdüreceğimizi belirtmek isteriz."

İşte o firmalar: