Fahiş fiyat artışı denetim rakamlarına da yansıdı; ceza kesilen firma sayısı iki buçuk katına çıktı

Eray GÖRGÜLÜ

Temel ihtiyaç ve gıda fiyatlarındaki aşırı artışlar Ticaret Bakanlığı'nın denetim rakamlarına da yansıdı. Fahiş fiyat artışıyla mücadele için kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2020 yılının son 7 ayında 231 firmaya para cezası uygularken, bu rakam bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 141’lik artışla 558’e ulaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ''Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz'' sözleriyle gündemine almak zorunda kaldığı gıda fiyatlarındaki engellenemeyen artışlar Ticaret Bakanlığı'nın istatistiklerine de yansıdı.



Gıda ve temel ihtiyaçlarla ilgili aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 2020 yılının Haziran ayında faaliyetlerine başlayan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, geçtiğimiz yıl 7 ay içerisinde toplam 9 toplantı yaptı.

6 ayda 11 milyon 127 bin TL’lik ceza uygulandı

Bu toplantılar sonucunda başta bakliyat ve sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 231 firmaya toplamda 8 milyon 360 bin TL para cezası uygulandı.



Bakanlığın istatistiklerine göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise para cezası uygulanan firma sayısında yüzde 141 oranında artış görüldü. Kurul, Ocak-Haziran döneminde 5 kez toplanırken 558 firmaya fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle toplam 11 milyon 127 bin 389 TL para cezası uygulandı.

Stokçuluk yapana 500 bin TL’ye kadar ceza kesilebiliyor

28 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete ile çalışma koşulları belirlendikten sonra faaliyetlerine başlayan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı tarafından koordine ediliyor.



Kurulda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üye bulunuyor.



Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL’den 500 bin TL’ye varan idari para cezası uygulanabiliyor.