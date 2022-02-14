Fahiş elektrik faturaları için yeni başvuru: “Her faturada usulsüz biçimde çifte vergi alınıyor”

Elektriğe yapılan zamlardan sonra gelen yüksek faturalar konusunda bir başvuru da Ankara’da yapıldı. Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tüketim Hakem Heyeti’ne başvuru yapan Avukat Onur Tatar, dilekçesinde çarpıcı bir saptamada bulundu. Dilekçede, faturalarda örtülü biçimde iki ayrı vergiye yer verildiği belirtildi. Tatar, faturalarda hem Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi’nin yer aldığını hem de KDV tahsil edildiğini belirtti.

Ticari mal değil, toplumsal hizmet

Ankara Barosu başkan adaylığı için de ismi geçen Avukat Tatar, Avukat Kemal Akkurt adına yaptığı başvurunun dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, elektrik hizmetlerinin bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı. Dilekçede, “Kamu hizmetinin kamu yararına uygun olarak tüketicilere sunulması gerekmektedir. Bu anlamda elektrik ticari bir mal değil, toplumsal bir hizmettir, bir yaşam ve tüketici hakkıdır” denildi.

Fahiş elektrik zamlarının kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, yasalara göre elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu, ucuz verilmesi gerektiği vurgulandı.

“Avukatlara yapılan ayrı haksızlık”

Dilekçede, çarpıcı bir saptamada da bulunuldu. Fatura incelendiğinde elektrik hizmetleri belediyelerdeyken ve henüz doğalgaz hizmeti yokken ihdas edilen “Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi” adı altında bir vergi alındığının anlaşıldığı belirtildi. Dilekçede, “Devamında, Katma Değer Vergisi’nin tahakkuk ettirildiği, bu oranın yüzde 18 olduğu görülmektedir. Devlet, elektrik tüketiminden “Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi” dışında, ayrıca, Katma Değer Vergisi almaktadır” denildi. Dilekçede, şöyle devam edildi:

“Görülmektedir ki; devlet verginin vergisini almaktadır. Bu vergi hukukumuz bakımından mümkün değildir. Burada tüketiciye tahakkuk ettirilen iki ayrı verginin yanı sıra bir verginin de vergisidir. Dolayısıyla her halükarda, KDV’ye esas matrahın içerisinden “Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi” nin çıkarılması gerekmektedir. Bu bedelin de fatura yeniden hesaplanarak müvekkilime iadesi gerekir.”