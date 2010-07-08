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Dünya

Fadlallah'ı övdü, CNN işine son verdi

CNN'in Orta Doğu sorumlusu Nasır'ın Twitter'a bıraktığı notta Fadlallah'tan övgüyle söz etmesi üzerine görevine son verildi.

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Lübnanlı Şii lider Büyük Ayetullah Hüseyin Fadlallah'ı paylaşım sitesi Twitter'a bıraktığı notla öven CNN'in Orta Doğu editörü Octavia Nasr'ın işine son verilirken, CNN'in başkan yardımcısı Parise Hüsrevi, Nasr'ın "güvenilirliğine gölge düşürdüğü gerekçesiyle" görevinden alındığını söyledi.

CNN'in Orta Doğu haberlerinden sorumlu Octavia Nasır'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'a bıraktığı bir notta Fadlallah'tan övgüyle söz etmesi üzerine CNN'deki görevine son verildi.

Dış haberler masasında görevlendirme editörü olarak CNN'de çalışmaya başlayan ve 20 yıldan beri CNN'de görev yapan Nasır, Twitter'a yazdığı notta, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün ilham kaynağı olduğu bilinen Fadlallah'a duyduğu hayranlığı dile getirerek, Fadlallah'ın ölümünden üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Nasır, Fadlallah için, "Hizbullah'ın büyük saygı duyduğum devlerinden biriydi" ifadelerini kullanmıştı.


'Muhakeme hatası yaptı'


Nasr'ın Fadlallah hakkındaki sözleri üzerine önceki gün CNN'den yapılan açıklamada, Twitter'da böylesine basit bir not yazan Nasr'ın muhakeme hatası yaptığı belirtildi.

CNN'den yapılan açıklama üzerine bir internet sitesinde kendisini savunan Nasır, kadınlara karşı işlenen "namus cinayetlerini" yasaklayan ve kadınların eşlerinin kendilerine vurması halinde karşılık verme hakları bulunduğu yönünde fetvalar veren Fadlallah'ın kadın hakları konusundaki tutumuna göndermede bulunduğunu söyledi.

Fadlallah'ın, terörist olarak nitelenmesine karşın pek çok ülkede saygı duyulan bir kişi olduğunu, buna karşın ancak kısa bir notla hakkında yorumda yapılacak biri olmadığını belirten Nasır, Twitter'a bıraktığı nottan dolayı özür diledi.


'Güvenilirliğine gölge düşürdü'


Ancak CNN'in başkan yardımcısı Parise Hüsrevi, güvenilirliğine gölge düşürdüğü gerekçesiyle Nasır'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Hüsrevi, dün (7 Temmuz 2010) yayımladığı bildiride, Nasır ile konuyu görüştüğünü belirterek, "Nasır'ın şirketten ayrılmasına karar verdik" dedi.

Uzun bir hastalık devresinin ardından geçirdiği iç kana sonrasında ölen Fadlallah, Amerikan kamuoyunda, 260'tan fazla Amerikan vatandaşının öldürülmesiyle ilişkisi olan, Amerikan karşıtı bir kişi olarak tanınıyor.


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