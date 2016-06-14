"Fadime ne dediyse yaptım, cinayeti ben işlemedim"

Antalya’da 53 yaşındaki sevgilisi Fadime S. ile birlikte 56 yaşındaki İzzet Demiröz’ü öldürmekten yargılanan 26 yaşındaki Ahmed B. (26), cezaevinden gönderdiği mektupta, cinayeti Fadime S.’nin işlediğini iddia etti.

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan İzzet Demiröz, geçen haziran ayında eşi Nermin Demiröz’e, ’Kayseri’ye gidiyorum. Birkaç gün kalıp geleceğim’ yazılı mesaj gönderdi. Sonrasında haber alamayan Nermin Demiröz, eşini aramaya başladı.



Bir süre sonra İzzet Demiröz’ün aracı, geçmişte ilişkisi olduğu öne sürülen Fadime S. adlı iki çocuk annesi kadının Altınova’daki evinin yakınlarında bulundu. Fadime S.’ye İzzet Demiröz’ü görüp görmediklerini soran aile, olumsuz yanıt alınca durumu polise bildirdi.

Parçalanan cesedi foseptik çukuruna attılar

DHA'nın haberine göre; 1 yıldır Ahmed B. ile ilişkisi olduğu tespit edilen Fadime S. teknik takibe alındı. Telefon konuşmalarından İzzet Demiröz’ü öldürdükleri tespit edilen ikili, polisteki sorgularında suçlarını itiraf etti.



Eve çağırıp öldürdükleri İzzet Demiröz’ün cesedini parçalara ayırdıktan sonra poşetlere doldurup, Ahmed B.’nin babasının Altınova Mahallesi’ndeki evinin tuvalet çukuruna attıkları ve çukurun kapağını kaynakla kapattıkları tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

3 yıldır Ahmet B. ile imam nikâhlı olduğunu iddia eden Fadime S., İzzet Demiröz ile ilişkisi olduğu iddiasını yalanladı.

Daha önceki duruşmalarda ifade vermeyen Ahmet B. davanın bugünkü duruşmasında yine konuşmadı. B. cezaevinden yazıp gönderdiği mektubunun savunması yerine geçmesi için okunup dosyaya konulmasını talep etti.

"Fadime ne dediyse yaptım"

Olay günü hakkında bilgi veren Ahmet B. şöyle dedi: "Fadime, maktulün sürekli kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Olay günü eve çağırıp Fadime benimle yaşadığını söyleyecekti. Ben namaz kılarken maktul geldi. Fadime’yle kavga etmeye başladılar. Sonra maktul beni görünce üzerime geldi.



Ben kendisine karşılık vermedim. Ben yere düşünce maktul boğazımı sıkıp beni öldürmeye çalıştı. Bilincim kaybolmaya başladı. Sonra Fadime eşarbıyla üzerimdeki maktulün boynuna eşarbı çekti. Bilincim yerine geldiğinde Fadime’ye ne olduğunu sordum. Maktulün öldüğünü söyledi. Ben evden ayrılıp birkaç saat sonra geldiğimde Fadime ne dediyse yaptım. Panikle poşetleri foseptik çukuruna atmada yardımcı oldum. Ben cinayet işlemedim."

Öldürülen İzet Demiröz’ün oğlu Deniz Demiröz, Ahmet B.’nin beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Mektuptaki beyanların otopsi raporuyla çeliştiğini iddia eden Deniz Demiröz, "Otopsi raporuna göre babamın kafasına tavayla vurulup boğazı sıkılıp öldürülmüş" dedi.



Mahkeme, Ahmet B.’nin cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde üç haftayı geçmemek suretiyle müşahade altına alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.